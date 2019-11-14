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ЦИК отменила регистрацию четырех кандидатов в народные депутаты

ЦИК отменила регистрацию четырех кандидатов в народные депутаты

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию четырех кандидатов в народные депутаты. По этом сообщила пресс-служба ЦИК, передает УНН.

Центризбирком провел заседание и отменил регистрацию кандидатов в народные депутаты от партии "Голос" и "Европейская Солидарность".

"Комиссия отменила регистрацию кандидатов в народные депутаты Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года Кухты П., Ключковской Я., Романовича Д., включенных в избирательный список политической партии "Голос" под № 25, № 32, № 33 соответственно, а также Бойко Н., включенной в избирательный список политической партии "Европейская Солидарность" под № 24, исключив их из указанных избирательных списков", - сообщили в ЦИК.

Центризбиркомом отменил регистрацию претендентов на депутатство после того, как получил от них соответствующие заявления.

Напомним, Центральная избирательная комиссия сегодня на заседании признала избранным и зарегистрировала народного депутата Владимира Вьятровича.

Источник: УНН
Теги: ЦИК, Украина, депутаты
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