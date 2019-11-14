Прокурор Кулик, который вел дело Burisma, будет уволен - Рябошапка

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что прокурор Константин Кулик, который вел расследование по газовой компании Burisma и принимал решение о включении в дело сына конкурента президента США Хантера Байдена, не прошел аттестацию и вскоре будет уволен из Генпрокуратуры. Об этом Рябошапка сообщил во время интервью "Настоящее время", передает УНН.

По словам генпрокурора, Кулик сейчас находится на больничном.

"Дело в том, что он не пришел на тестирование. Закон нам не оставляет иного пути, кроме как попрощаться с Константином Геннадьевичем", - сообщил Рябошапка.

Так, Кулика заменит другой прокурор, ведь с 1 января в новом Офисе могут быть только переаттестованные прокуроры.

При этом Рябошапка уточнил, что ГПУ расследует до 14 производств, в которых фигурирует владелец Burisma и экс-министр экологии при Януковиче Николай Злочевский.

"От Злочевского проводят связи с Burisma Holdings. Но по Burisma мне известно одно большое производство, из которого выделяют различные эпизоды", - рассказал генпрокурор.

Он также отметил, что не испытывает на себе никакого давления из-за этого дела.

Как сообщал УНН, июльский разговор президента США Дональда Трампа с Президентом Украины Владимиром Зеленским о возможном расследовании обоих Байденов вызвал острую критику в США, конгрессмены-демократы начали подготовку к импичменту Трампа.

Джо Байден, комментируя причастность своего сына Хантера к украинской газовой компании Burisma, заявил, что никогда не обсуждал бизнес со своими детьми.

Однако депутаты-республиканцы хотят вызвать для дачи показаний в Конгрессе Хантера Байдена, а также обличителя, который пожаловался на Трампа за разговор президентов Украины и США.