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Рябошапка рассказал, когда Порошенко планируют допросить по делу о Иловайской трагедии

Рябошапка рассказал, когда Порошенко планируют допросить по делу о Иловайской трагедии

Петр Порошенко

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Очередной допрос пятого президента Украины Петра Порошенко должен состояться в пятницу. Об этом заявил генеральний прокурор України Руслан Рябошапка во время интервью для "Настоящего времени", передает УНН.

“На пятницу запланирован допрос Порошенко по делу об Иловайской трагедии. Он там проходит не как подозреваемый, а как свидетель, поскольку он был очевидцем этих событий и участвовал непосредственно в военном управлении государством в то время”, — сообщил прокурор.

Он также отметил, что есть и другие производства, в которых может быть другой процессуальный статус Порошенко, не свидетеля.

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“(Эти производства касаются) использования служебного положения не с той целью, с которой он был избран Президентом Украины, скажем так”, — рассказал Рябошапка.

Генпрокурор добавил, что Порошенко может вскоре сам рассказать об этих делах.

Напомним, 11 ноября Порошенко снова не явился на допрос в ГБР.

Источник: УНН
Теги: Украина, Иловайск, Петр Порошенко
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