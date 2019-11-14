Обновленная резолюция по Крыму: российский дипломат прибег к угрозам членам ООН

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Во время заседания Третьего комитета 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где рассматривали обновленную резолюцию "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополе, Украина" российский дипломат прибег к прямым угрозам членам ООН. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, передает УНН.

"... российский дипломат в 3-м комитете ГА ООН не только назвал информацию в основе Крымской резолюции "бредом", а это напомню в том числе доклад генсекретаря ООН и УВКПЧ, но и прибег к прямым угрозам членам ООН: "Голосование за резолюцию это посягательство на территориальную целостность РФ", - написал Кислица в Twitter.

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Впоследствии он добавил, что "несмотря на прямые угрозы российских дипломатов в Третьем комитете членам ООН и пренебрежение к докладу Генсекретаря, информацию в которой было названо "бредом" Третий комитет поддержал проект резолюции по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму".

Напомним, Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял резолюцию о защите прав человека на Крымском полуострове в условиях российской оккупации. Данные инструменты должны усилить противодействие попыткам России легитимизировать аннексию части территории Украины.