В ВР настаивают на отсрочке демонополизации спиртовой отрасли до завершения приватизации Укрспирта

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Производители алкогольных напитков не будут покупать государственные спиртовые заводы, если им сейчас раздать лицензии на собственное производство спирта. Об этом говорили народные избранники на аграрном Комитете ВР, рассматривая президентский законопроект о демонополизации спиртовой отрасли, передает УНН.

Член Комитета Артем Черноморов подтвердил, что частным производителям государственные заводы не нужны.

"Когда мы разговаривали с рабочими группами - там присутствовали основные лидеры водочных изделий. И они нам сами сказали, что им не нужны предприятия (ГП "Укрспирт" - ред.) как заводы, которые сегодня есть", - заявил он.

Это означает, что преждевременная выдача лицензий частным компаниям сорвет процесс приватизации ГП "Укрспирт", пояснил в свою очередь депутат Вадим Ивченко.

"Водочных групп у нас четыре. Две из них уже имеют собственные заводы. Им это не нужно (государственные спиртзаводы - ред). У них давно стоят свои варки. Они пишут, что покупают в "Укрспирте", но давно уже сами себе производят", - сказал Ивченко.

Кроме срыва приватизации, демонополизация отрасли приведет к хаосу и увеличению контрафакта, продолжил он.

"Как мы дадим нормальные условия и заработок тем производителям или инвесторам, которые что-то построят, когда с одной стороны будет стоять дешевая разливайка, которая будет снижать стоимость продукции, а с другой контрабандные дельцы, которые будут завозить черный спирт", - заявил Ивченко.

Подобного мнения и в профильном Комитете ВР по вопросам развития экономики. Там настаивают на отсрочке демонополизации спиртовой отрасли до завершения процесса приватизации ГП "Укрспирт". В Комитете решили рекомендовать включить законопроект Президента в повестку дня второй сессии ВР и по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу, с условием доработки документа ко второму чтению с учетом всех замечаний.