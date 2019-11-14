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Путин поздравил разведения сил на Донбассе

Путин поздравил разведения сил на Донбассе

КИЕВ, 14 ноября. УНН. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил процесс разведения сил в районе сел Петровское и Золотое, и изъявил желание, чтобы разведения провели по всей линии разграничения как можно быстрее, и без тех двусмысленностей, которые он увидел в заявлениях главы МИД Украины Вадима Пристайко. Об этом Путин заявил журналистам по итогам саммита BRICS, передает УНН.

“То, что проведено разведение сил в этих двух точках, это хорошо, это мы приветствуем, как действия украинской власти, так и действия непризнанных республик, — сказал Путин. — Правда, тут же появляются какие-то двусмысленности, министр, по-моему иностранных дел (Вадим Пристайко — ред), сказал, что Украина вообще может отказаться от минских соглашений ... Это как, мы что тогда будем обсуждать в нормандском формате?” — спросил российский президент.

“Это первое. Второе — мы видим заявление официальных лиц о том, что в зону, откуда уже отведены войска с тяжелым вооружением, могут вернуться другие вооруженные формирования. И милиция, и Нацгвардия Украины. Ну тогда все то же будет сделано со стороны ополченцев „ЛНР“ и „ДНР“. Нужно ли это, если уж войска оттуда ушли? Мне кажется, что нет”, — добавил Путин.

Как сообщал УНН, ранее Пристайко рассказал, в каком случае Украина может выйти из минского процесса.

Напомним, в штабе ООС отчитались о ситуации на участках разведения войск в Донбассе.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Владимир Путин, Украина
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