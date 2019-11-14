Дуда назначил Моравецкого премьером Польши

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Президент Польши Анджей Дуда во время специальной церемонии в президентском дворце назначил Матеуша Моравецкого на должность премьер-министра и поручил ему формирование нового правительства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.

“Результат выборов является однозначным, самостоятельное большинство получила „Объединенная правица“ и естественно, что миссия создания правительства получает предыдущий премьер”, — цитируют в издании польского президента.

Дуда подчеркнул, что результаты выборов однозначны, а также напомнил, что уже выбраны спикеры обеих палат польского парламента, и следующим этапом функционирования демократического государства является создание нового правительства.

“Я надеюсь на продолжение сотрудничества с премьером Матеушем Моравецким, мы имеем общее видение развития Польши и приоритетов, которые должны быть реализованы”, — добавил Дуда.

В свою очередь, Матеуш Моравецкий выразил надежду, что “первые четыре года его премьерства были своего рода разбегом, а следующие четыре года будут скачком развития”.

Напомним, во вторник Дуда принял отставку предыдущего правительства Матеуша Моравецкого. Ко времени назначения нового Кабинета министров президент поручил предыдущем главе польского правительства выполнение ряда обязанностей.

Ранее УНН сообщил, что Украина и Польша определили приоритетные направления дальнейшего сотрудничества.