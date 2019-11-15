Двух фигурантов дела "Хизб ут-Тахрир" поместили в карцер в России

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Осужденного в России к 12 годам колонии крымского правозащитника, фигуранта ялтинского “дела Хизб ут-Тахрир” Эмир-Усеина Куку поместили в карцер на следующий день после приговора. Об этом пишет УНН со ссылкой на Радио Свобода.

После суда правозащитник заснул в камере и не вышел на вечерний пересчет заключенных. На него составили протокол, но Куку не стал его подписывать, говорится в сообщении.

На данный момент Куку находится в СИЗО-1 Ростова-на-Дону.

По данным “Крымской солидарности”, в этом же СИЗО в карцер поместили еще одного крымского татарина, фигуранта второй бахчисарайской группы по делу “Хизб ут-Тахрир” Сейрана Салиев.

По словам адвоката, причиной помещения в карцер на пять суток Салиев считает найденные у него часы, хотя официально причину ему не сообщили.

Южный окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону 12 ноября приговорил к заключению в колонии строгого режима шестерых фигурантов ялтинского “дела Хизб ут-Тахрир”, в том числе и Эмир-Усеина Куку, который получил 12 лет заключения.

Правозащитники назвали приговор политическим, а Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест российской стороне и требует освободить осужденных.

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Касательно Салиева, то, по данным “Крымской солидарности”, судебное заседание по рассмотрению его дела по существу должно начаться сегодня, 15 ноября в Южном окружном военном суде российского Ростова-на-Дону.