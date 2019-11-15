Регистрация | Вход |
USD: 24,32 -0,1463  EUR: 26,76 -0,1831 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 15 ноября 2019 02:21
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Разминирование в районе Петровского должно завершиться до 20 ноября - штаб
Разминирование в районе Петровского должно завершиться до 20 ноября - штаб
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
6045
Версия для печати

Пока для иностранцев нет ограничений, чтобы скупить 4 млн гектаров земли - нардеп

Пока для иностранцев нет ограничений, чтобы скупить 4 млн гектаров земли - нардеп

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Сейчас нет ограничений для юридических лиц, которые были основаны иностранцами, чтобы скупить 4 млн гектаров украинской земли. Об этом сказал председатель комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский в эфире ток-шоу “Право на власть”, передает УНН.

“У нас 28 млн гектар примерно земель, принадлежащих пайщикам, которые под мораторием и там действительно есть „серый рынок“. 1 млн 200 тыс. гектар за последние несколько лет проданы. Но у нас еще есть 4 млн сельскохозяйственных земель, паи по два гектара, которые не подпадают под мораторий. И там есть постоянный рынок, там нет ограничений... по концентрации, там 800 тысяч гектаров уже продано”, — сказал Сольский.

По его словам, за последние 20 лет, когда продлили мораторий ни разу к этому вопросу не возвращались.

“Вот сейчас нет ограничений для юридического лица, основанного иностранцами, скупить эти 4 млн гектаров. Об этом все время замалчивается... И вот это первые шаги к цивилизованному рынку”, — отметил Сольский.

Напомним, 13 ноября, нардепы приняли закон о рынке земли в первом чтении.

Как сообщалось ранее, право иностранных граждан на покупку украинской земли будет обеспечено только после принятия закона о референдуме.

Источник: УНН
Теги: земля, Украина, рынок
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.