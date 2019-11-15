Прокуратура АР Крым открыла производство против российских силовиков из-за обысков у крымского татарина

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Прокуратура Автономной Республики Крым возбудила уголовное производство против российских силовиков из-за обыска в аннексированном Крыму у крымского татарина, тренера по греко-римской борьбе и делегата Курултая крымскотатарского народа VI созыва Исмета Салиева. Об этом сообщает УНН со ссылкой на запись прокуратуры АРК в Telegram.

“Вместе со следователями приехали представители правоохранительных органов в полной амуниции, в масках, с оружием. Всего к дому Салиева подъехало около восьми автомобилей”, — говорится в сообщении прокуратуры.

По информации ведомства, по факту обыска начато уголовное производство по ч. 2 ст.162 УК Украины (незаконное проникновение в жилище или другое владение лица, незаконное проведение в них осмотра или обыска, с угрозой применения насилия).

Ранее 14 ноября в селе Богатовка под Судаком российские силовики провели обыск в Исмет Салиев. Об этом проекту Радио Свобода Крым.Реалии рассказал крымскотатарский активист Заир Смедли.

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Эту информацию на своей странице в Facebook опубликовала и член Меджлиса крымскотатарского народа Гайана Юксель, отметив, что обыск начался в 6 утра 14 ноября.

В российских правоохранительных органах Крыма об этом обыске не сообщают. Другие объяснения и комментарии силовых ведомств отсутствуют.

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