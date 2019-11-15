Трамп: мне не нужна помощь Украины, чтобы победить на выборах

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что ему не нужна помощь Украине, чтобы победить бывшего вице-президента Джозефа Байдена на выборах в ноябре следующего года. Американский лидер выступил с такой речью перед своими сторонниками в штате Луизиана, передает УНН.

“У меня не было опыта в последних (президентских) выборах, но мы взяли верх над династией Бушей, потом мы взяли верх над династией Клинтонов, после чего мы взяли верх над весьма жуликоватой группой Обамы ... Давайте попросим у Украины помощь, чтобы победить сонного Джо Байдена? Я так не думаю”, — сказал президент.

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По словам Трампа, республиканцы просят его сохранить начатую демократами процедуру импичмента в связи с тем, что она привела к росту популярности Республиканской партии в стране. Американский лидер при этом подверг критике “абсолютно сумасшедших, безумных демократов, левых радикалов и их партнеров по СМИ”.

Напомним, в США начались первые публичные слушания по делу об импичменте Трампа.

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