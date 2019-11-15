Регистрация | Вход |
USD: 24,32 -0,1463  EUR: 26,76 -0,1831 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 15 ноября 2019 06:54
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Разминирование в районе Петровского должно завершиться до 20 ноября - штаб
Разминирование в районе Петровского должно завершиться до 20 ноября - штаб
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5970
Версия для печати

Трамп: мне не нужна помощь Украины, чтобы победить на выборах

Трамп: мне не нужна помощь Украины, чтобы победить на выборах

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что ему не нужна помощь Украине, чтобы победить бывшего вице-президента Джозефа Байдена на выборах в ноябре следующего года. Американский лидер выступил с такой речью перед своими сторонниками в штате Луизиана, передает УНН.

“У меня не было опыта в последних (президентских) выборах, но мы взяли верх над династией Бушей, потом мы взяли верх над династией Клинтонов, после чего мы взяли верх над весьма жуликоватой группой Обамы ... Давайте попросим у Украины помощь, чтобы победить сонного Джо Байдена? Я так не думаю”, — сказал президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трампа больше волновало расследования дела Байдена, чем Украина — Тейлор

По словам Трампа, республиканцы просят его сохранить начатую демократами процедуру импичмента в связи с тем, что она привела к росту популярности Республиканской партии в стране. Американский лидер при этом подверг критике “абсолютно сумасшедших, безумных демократов, левых радикалов и их партнеров по СМИ”.

Напомним, в США начались первые публичные слушания по делу об импичменте Трампа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Опрос: 42% украинский негативно относятся к Трампа

Источник: УНН
Теги: выборы, США, Украина, Джо Байден, Дональд Трамп
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.