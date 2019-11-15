Рябошапка прокомментировал вероятность раскрытия дел Гонгадзе и Шеремета

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка считает, что полноценное раскрытие дела об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе — маловероятно. Несмотря на это, касательно дела об убийстве Павла Шеремета, генпрокурор надеется на раскрытие преступления в ближайшее время. Об этом Рябошапка заявил в интервью “Настоящее время”, передает УНН.

“Это, пожалуй, одно из тех дел (дело Гонгадзе — ред), где обществу можно или нужно давать ответ, и я не думаю, что обществу этот ответ понравится. Я считаю, что очень сложно будет здесь достичь процессуального результата и выйти на заказчиков практически через 20 лет после совершения преступления. Преступление расследуется 20 лет различными прокурорами, заместителями прокуроров, много было потеряно, много было сделано так, чтобы потом ничего нельзя доказать. Конечно, мы будем стараться финализировать расследование относительно заказчиков. Но, честно говоря, это будет невероятно сложно. Маловероятно. Расследование дела о заказчиках продолжается”, — отметил генпрокурор.

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По делу убийства Шеремета, то Рябошапка ответил, что по этому делу у него “восприятие прямо противоположное”.

“Я думаю, что мы его раскроем”, — отметил глава ГПУ, и добавил, что это будет в ближайшее время.

По его словам, задержанные ранее ветераны АТО, Владислав и Инна Грищенко, задержанные не в связи с расследования убийства журналиста. Он добавил, что их причастность к убийству проверяется так же, как и другой круг лиц.

“Могут быть, а могут и не быть (отношение Грищенков к делу Шеремета — ред). Но задержаны они по другому делу. Не в связи с Шереметом. Мы же не можем сказать, что сейчас происходит в этом уголовном производстве”, — заключил Рябошапка.

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Напомним, ранее в полиции назвали основные версии убийства Шеремета.