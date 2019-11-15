Спецслужбы РФ использовали банки Эстонии для финансирования своих зарубежных операций

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Российские спецслужбы использовали Эстонию для финансирования зарубежных операций. Об этом заявил министр финансов Эстонии Мартин Хельме, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

По словам Хельме, эстонские власти выясняют, были ли вовлечены в эти операции лица, находящиеся под американскими санкциями. Сейчас в банковской отрасли Эстонии проводятся реформы, начавшиеся после того, как выяснилось, что представители России вывели 220 миллиардов долларов через местное отделение Danske Bank.

Кремль, Генеральная прокуратура, Федеральная служба безопасности и Следственный комитет не ответили на просьбу Reuters прокомментировать заявление Хельме.

“Из России поступают два вида средств. Один из них — похищенные деньги, которые они хотят вывести из России”, — рассказал Хельме в интервью, добавив, что оставшаяся часть средств “очень тесно связана” с российскими спецслужбами.

Хельме, который возглавляет комиссию, что расследует операции по отмыванию денег и финансирования терроризма, говорит, что часть денег “была использована российскими спецслужбами для финансирования зарубежных операций”.

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Danske Bank ушел из Эстонии в этом году, после того, как руководство филиала банка признало участие в отправке средств подозрительного происхождения в период с 2007 по 2015 годы.

Хельме не уточнил, про какие именно российские организации идет речь, а также не предоставил никаких свидетельств в поддержку своих утверждений. Эстония изучает денежные потоки, которые прошли через страну в последние годы, и делится информацией с американскими властями, сказал Хельме. По его словам, сейчас власти страны выясняют возможную причастность к этим операциям людей, находящихся под санкциями со стороны США.

“Мы очень этим обеспокоены”, — добавил глава Минфина Эстонии. По словам Хельме, он обсуждал международные санкции во время своей встречи с помощником министра финансов США по расследованию финансирования терроризма Маршаллом Биллингсли. Встреча состоялась в Вашингтоне в октябре.

Хельме сообщил, что представители российской власти недавно посещали Эстонию. “Они (приехали) сюда, чтобы узнать о том, что мы знаем, и использовать эту информацию для того, чтобы лучше скрывать свои операции”, — заявил министр.

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