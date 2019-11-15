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Прокуратура США расследует причастность Джулиани к возможному финансированию иностранных официальных лиц

Прокуратура США расследует причастность Джулиани к возможному финансированию иностранных официальных лиц

Руди Джулиани

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Федеральная прокуратура США расследует причастность личного адвоката американского президента Руди Джулиани в связи с его деятельностью во время избирательной кампании и нарушении правил финансирования иностранных лиц. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

“Руди Джулиани находится под следствием федеральной прокуратуры в связи с возможными нарушениями правил финансирования избирательной кампании и отсутствием регистрации в качестве иностранного агента в рамках активного расследования его финансовых операций”, — говорится в сообщении.

Как отмечает издание, допрос Джулиани, который, по словам источников издания, может также включать возможные обвинения в нарушении законов против подкупа иностранных должностных лиц или даже заговора, представляет серьезную угрозу президенту США Дональду Трампу со стороны его личного адвоката.

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Напомним, по мнению заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джорджа Кента, адвокат президента США Рудольф Джулиани проводил кампанию “полную лжи и неверной информации” против экс-посла США в Киеве Мари Йованович.

Источник: УНН
Теги: США, прокуратура, расследование, Дональд Трамп
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