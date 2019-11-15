"Слуги народа" утром собираются на заседание: ожидается обсуждение исключения из фракции

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Парламентская фракция "Слуга народа" до начала работы Верховной Рады сегодня собирается провести свое заседание, на котром обсудить вопрос исключения членов из фракции. Об этом сообщил народный депутат от СН Антон Поляков в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Ну что друзья, это очень интересно. Старшие групп фракции Слуга Народа под копирку прислали во всех группах, кроме моей, одно и тоже сообщение. Цитирую: "Завтра утром (15 ноября - ред.) будут на фракции принимать решение по выходу из фракции Полякова. Есть много работы с его стороны против работы фракции и полное не поддержание позиции фракции...". При этом руководство фракции и Офис Президента прямо сейчас звонят всем депутатам и просят поддержать моё исключение", - сообщил Антон Поляков накануне поздно вечером.

Он отметил, что "не против, если фракция проголосует, окей", добавив, что перед этим надо еще исключить нескольких людей.

"Фракция завтра на 9:20. Будет интересно", - добавил нардеп.

Также отметим, накануне вопрос исключения из фракции еще одного нардепа - Анны Скороход - поднимал глава СН в парламенте Давид Арахамия.