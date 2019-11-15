Сегодня Рада урегулирует законодательство касательно неприкосновенности нардепов

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Верховная Рада Украины, сегодня на пленарном заседании рассмотрит законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты с целью приведения их в соответствие с ЗУ по неприкосновенности народных депутатов Украины. Об этом говорится в повестке дня ВР, передает УНН.

Так, согласно повестке дня, пленарное заседание состоится с часа вопросов к правительству. Затем парламентарии планируют рассмотреть законопроект № 2237 и альтернативный № 2237-1 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с Законом Украины “О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины”.

Кроме того, нардепы планируют в первом чтении рассмотреть законопроект о либерализации деятельности в сфере производства этилового спирта (№ 2300), а также внести изменения в законодательство о ввозе на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств (№ 2078, № 2078-1).

Также в первом чтении планируется рассмотреть законы по совершенствованию администрирования налогов, законопроект по упорядочению размера ставки рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря.

Кроме того, во втором чтении планируется рассмотрение законопроектов по совершенствованию деятельности Государственного бюро расследований и о внесении изменений в Земельный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты по противодействию рейдерству.

В этот день также планируется рассмотреть ряд кадровых постановлений.

Напомним, вчера, 14 ноября, парламентарии приняли Государственный бюджет на следующий год во втором чтении и в целом. Соответствующее решение поддержали 280 народных депутатов.