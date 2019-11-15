Гончарук рассказал о строительстве дорог: в "Укравтодоре" до сих пор воруют

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о строительстве дорог в Украине, и отметил, что в "Укравтодоре" продолжают воровать. Об этом Премьер-министр рассказал в эфире "Завтрака с 1+1", передает УНН.

"За 5 лет мы должны построить около 4 тыс км дорог. У нас большая страна, она заслуживает того, чтобы иметь хорошие дороги. В следующем году мы должны построить, точнее, отремонтировать, более 2000 дорог общегосударственного значения и примерно такое же количество местного значение", - сказал Алексей Гончарук.

Премьер-министр отметил, что это значительно больше, чем строилось до этого. Для этого есть средства государственного бюджета, а также будут привлекать средства международных организаций.

"Есть план, я думаю, что сегодня назначим руководителя "Укравтодора". Я давно знаю этого человека и убежден в том, что он честный, и будет работать для украинских людей, а не класть себе в карман. Конечно, в "Укравтодоре" и до сих пор воруют. Многие материалы есть в правоохранительных органах, есть много уголовных дел. На дорогах в Украине традиционно воровали, и, к сожалению, продолжают воровать иногда", - сказал Алексей Гончарук.

Премьер-министр добавил, что они проконтролируют, чтобы не воровали на дорогах. Уголовные дела уже в прокуратуре и правоохранительных органах. Но также нужно защищать построенные дороги.

"Качественная дорога (Запорожье-Мариуполь) точно. Но ее нужно защищать. Потому что это порт, в который часто ходят перегружены фуры. Чтобы эту дорогу не разбили - за ней надо следить. Сейчас мы создаем систему, которая бы защищала дороги по всей стране", - добавил Алексей Гончарук.

Напомним, в следующем году в Украине планируют восстановить 4 тыс. км дорог.