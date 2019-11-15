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Путину трудно принять решение о завершении войны на Донбассе - Завитневич

Путину трудно принять решение о завершении войны на Донбассе - Завитневич

Александр Завитневич

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Войну на Донбассе можно прекратить быстро, но это сложно сделать Путину. Об этом в интервью BBC News сообщил глава парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, передает корреспондент УНН.

Отвечая на вопрос, насколько быстро можно прекратить войну на Донбассе, Завитневич ответил, что все будет зависеть исключительно от желания лидеров Украины и России.

"Быстрое решение, наверное, есть, но оно очень сложное для Путина. Вот и все. РФ не признает, что они присутствуют в конфликте - но весь мир это знает. И у нашего президента есть политическая воля к миру. Если будет приказ для военных с обеих сторон прекратить применять оружие, то это можно сделать за один день. У нас есть политическая воля - увидим, есть ли она у Путина", - рассказал глава парламентского комитета.

Напомним, 14 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных "минскими договоренностями" минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме того, противник вел огонь из пушек БМП.

Как сообщал УНН, Путин отверг проведение встречи с Зеленским вне "нормандского формата".

Источник: УНН
Теги: Россия, Донбасс, Владимир Путин, Украина, война с Россией, Владимир Зеленский
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