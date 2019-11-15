"Слуги народа" исключили из фракции Скороход и Полякова

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Парламентская фракция "Слуга народа" во время сегодняшнего заседания фракции исключили из своего состава двух нардепов, сообщает УНН.

Под исключение попали нардепы Антон Поляков и Анна Скороход.

Напомним, народный депутат от фракции "Слуга народа" Анна Скороход публично обвинила власть в преследовании мужа за ее голосование вопреки решению фракции. Ее гражданский муж, гражданин РФ Алексей Алякин, был задержан правоохранителями по запросу РФ в рамках международного розыска.

Глава фракции Давид Арахамия заявил, что ее муж давил на нардепов, угрожал им.

Напомним, по информации ГПУ, 14 ноября Национальная полиция задержала гражданина Российской Федерации Алексея Алякина, который находится в международном розыске для привлечения к уголовной ответственности по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. 15 или 16 ноября Печерский районный суд столицы будет решать вопрос о его аресте.

Также будет решаться вопрос об экстрадиции в РФ.