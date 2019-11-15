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Гончарук анонсировал увольнения в Укрзализныце из-за коррупции

Гончарук анонсировал увольнения в Укрзализныце из-за коррупции

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Из-за "дикой" коррупции в Укрзализныце правительство в ближайшее время примет кадровые решения. Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал в эфире канала "1+1", передает УНН.

"Люди прежде всего протестовали против коррупции. На плакатах перечеркнуты отдельные руководители. Главная претензия к ним - коррупция в Укрзализныце, к сожалению, продолжается. Она там абсолютно дикая, воруют почти на всем. Конца и края этому не видно. Мы будем принимать по этому поводу кадровые решения в ближайшее время, так как продолжать работать так, как они сейчас работают, невозможно", - сказал Алексей Гончарук.

Также премьер-министр отметил, что люди, которые работают внутри - менеджмент, руководство - занимается своими карманами, а не тем, как идут дела в Укрзализныце.

"Там сегодня почти ежедневно горят локомотивы, в ручном управлении вагоны. Отдельные чиновники, диспетчеры, отправляют вагоны не туда, где это нужнее, а туда, где им выгоднее, где им заплатили. Это точно надо прекратить", - добавил Алексей Гончарук.

Напомним, в Мининфраструктуры начали обновление Укрзализныци.

Источник: УНН
Теги: коррупция, Укрзализныця, увольнение, Алексей Гончарук
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