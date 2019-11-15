Скороход рассказала о зарплатах в конвертах в "Слуге народа"

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Народный депутат Украины Анна Скороход рассказала, что во фракции "Слуга народа" выдают зарплаты в конвертах. Об этом она сообщила после заседания фракции, на котором ее исключили, передает корреспондент УНН.

"Какие взятки? Мне сейчас рассказали, что я предлагала по 3 тысячи долларов. Здесь зарплаты по 5 тысяч в конвертах, а вы говорите три тысячи долларов за решение в комитете", - сказала Скороход.

На вопрос кто и кому дает зарплаты в конвертах народный депутат не ответила.

"Вы сами видели, были зафиксированы случаи передачи конвертов и всего остального", - сказала Скороход.

Напомним, парламентская фракция "Слуга народа" во время сегодняшнего заседания исключила из своего состава двух нардепов.



