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Скороход рассказала о зашифрованных указаниях Разумкова во время голосований

Скороход рассказала о зашифрованных указаниях Разумкова во время голосований

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Народный депутат Украины Анна Скороход, которую решили исключить из фракции "Слуга народа", подтвердила, что во время голосования в Верховной Раде ее глава Дмитрий Разумков с помощью специального шифра указывает депутатам от СН голосовать за или против. Об этом она сообщила после заседания фракции, передает корреспондент УНН.

Отвечая на вопрос, правда ли, что председатель парламента Дмитрий Разумков дает указания на голосованиях, используя определенный шифр, когда говорит "прошу поддержать" или "прошу определиться", Скороход ответила: "Вы сами ответили на свой вопрос. Да, я подтверждаю".

Напомним, парламентская фракция "Слуга народа" во время сегодняшнего заседания фракции исключила из своего состава двух нардепов.

Источник: УНН
Теги: ВР, Слуга народа, Дмитрий Разумков
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