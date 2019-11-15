В Минздраве рассказали, как привлекать молодых врачей в села

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Министерство здравоохранения планирует в следующем году разработать программы по привлечению молодых врачей к работе в регионах, в частности в сельской местности. Об этом заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая во время заседания парламента во время Часа вопросов к правительству, передает корреспондент УНН.

“Мы будем работать над разработкой определенных программ, которые могут быть предложены в поддержку молодых специалистов, но это на сегодня ограничено возможностями бюджета”, — отметила Скалецкая.

По ее словам, роль Минздрава в вопросе поощрения молодых специалистов работать в регионах — вспомогательная, тогда как главную роль в этом играет местная власть, которая имеет возможности предлагать врачам жилье, служебный автомобиль и другие привилегии.

Напомним, правительство планирует сегодня выделить 700 млн грн на покрытие задолженности по зарплатам медиков в регионах.