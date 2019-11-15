Регистрация | Вход |
USD: 24,32 -0,1463  EUR: 26,76 -0,1831 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 15 ноября 2019 13:00
Получить тестовый доступ
Рада сегодня заслушает правительство
Эксклюзивные новости УНН
Разминирование в районе Петровского должно завершиться до 20 ноября - штаб
Разминирование в районе Петровского должно завершиться до 20 ноября - штаб
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4275
Версия для печати

В Минздраве рассказали, как привлекать молодых врачей в села

В Минздраве рассказали, как привлекать молодых врачей в села

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Министерство здравоохранения планирует в следующем году разработать программы по привлечению молодых врачей к работе в регионах, в частности в сельской местности. Об этом заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая во время заседания парламента во время Часа вопросов к правительству, передает корреспондент УНН.

“Мы будем работать над разработкой определенных программ, которые могут быть предложены в поддержку молодых специалистов, но это на сегодня ограничено возможностями бюджета”, — отметила Скалецкая.

По ее словам, роль Минздрава в вопросе поощрения молодых специалистов работать в регионах — вспомогательная, тогда как главную роль в этом играет местная власть, которая имеет возможности предлагать врачам жилье, служебный автомобиль и другие привилегии.

Напомним, правительство планирует сегодня выделить 700 млн грн на покрытие задолженности по зарплатам медиков в регионах.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минздрав, Зоряна Скалецкая
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.