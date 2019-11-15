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В следующем году МЗ изменит финансирования работы лабцентрив

В следующем году МЗ изменит финансирования работы лабцентрив

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В следующем году Министерство здравоохранения планирует оптимизировать работу лабораторных центров и изменить порядок финансирования этих учреждений. Об этом заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая во время заседания парламента во время Часа вопросов к правительству, передает корреспондент УНН.

“Законопроектом, который будет представлен, предусматривается необходимость создания новой сети учреждений, которые будут осуществлять эпидемический контроль, эпидемический надзор. Это просмотр всех заведений системы, которые сегодня существуют. Есть достаточно рутинная работа с регионами, как реорганизовать, оптимизировать, поскольку они не выполняют свою функцию для государства”, — отметила Скалецкая.

По ее словам, лабораторные центры будут передаваться местным властям, а Минздрав будет финансировать не учреждения, а покупать услуги у них по проведению лабораторных исследований.

При этом она добавила, что после реорганизации СЭС и передачи ее функций Держпродспоживслужби проблемы в сфере эпиднадзора только обострились. В частности, специалисты работают на устаревшем оборудовании.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины сообщило о 23 случаях заболевания дифтерией.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минздрав
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