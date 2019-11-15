Минздрав увеличил средства на лечение пациента на "первичке" до 600 грн

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Ставка на лечение одного пациента в учреждениях здравоохранения Украины увеличена с 370 грн до 600 грн. Об этом заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая во время заседания парламента во время Часа вопросов к правительству, передает корреспондент УНН.

“Программа медицинских гарантий на 72 млрд грн включает в себя финансирование „первички“ — 19 млрд грн... Сегодня на „первичке“ средняя взвешенная ставка, составлявшая 370 грн, повышенная до 600 грн”, — отметила Скалецкая.

По ее словам, первичная медпомощь требует еще завершения формирования, в частности, достройку сети медицинских амбулаторий в тех населенных пунктах, где их еще нет, а также улучшением качества медицинской помощи.

Напомним, почти 64% средств, запланированных на здравоохранение в Государственном бюджете-2020, пойдут на Программу медицинских гарантий по обеспечению 6 видов бесплатной медицинской помощи пациентам в Украине: первичную, специализированную амбулаторную, госпитальную, экстренную, паллиативную и реабилитацию, а также реимбурсация лекарственных средств.