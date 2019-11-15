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Минздрав увеличил средства на лечение пациента на "первичке" до 600 грн

Минздрав увеличил средства на лечение пациента на "первичке" до 600 грн

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Ставка на лечение одного пациента в учреждениях здравоохранения Украины увеличена с 370 грн до 600 грн. Об этом заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая во время заседания парламента во время Часа вопросов к правительству, передает корреспондент УНН.

“Программа медицинских гарантий на 72 млрд грн включает в себя финансирование „первички“ — 19 млрд грн... Сегодня на „первичке“ средняя взвешенная ставка, составлявшая 370 грн, повышенная до 600 грн”, — отметила Скалецкая.

По ее словам, первичная медпомощь требует еще завершения формирования, в частности, достройку сети медицинских амбулаторий в тех населенных пунктах, где их еще нет, а также улучшением качества медицинской помощи.

Напомним, почти 64% средств, запланированных на здравоохранение в Государственном бюджете-2020, пойдут на Программу медицинских гарантий по обеспечению 6 видов бесплатной медицинской помощи пациентам в Украине: первичную, специализированную амбулаторную, госпитальную, экстренную, паллиативную и реабилитацию, а также реимбурсация лекарственных средств.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минздрав, Зоряна Скалецкая
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