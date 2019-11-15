Омбудсмен хочет через КСУ добиться перерасчета пенсий госслужащим

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова подписала представление в Конституционный суд Украины о восстановлении прав госслужащих на получение пенсии и ее перерасчете. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.

"В неотложном порядке мной подписано конституционное представление по восстановлению прав госслужащих на получение пенсии и ее пересчету", - написала Денисова.

Она сообщила, что в связи с вступлением в действие с 1 мая 2016-го нового закона Украины "О государственной службе" №889-VІІІ пенсионное обеспечение государственных служащих осуществляется в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", то есть на общих основаниях.

Так, только государственные служащие, имевшие необходимый стаж госслужбы на день вступления в силу закона №889-VIII, могут получить пенсию на прежних условиях.

Кроме того, действие статьи 37-1 закона №3723, которая регулировала порядок и условия перерасчета пенсий государственных служащих - не продлевалось, а последний перерасчет размера пенсий указанной категории пенсионеров проводился в феврале 2008 года.

Денисова сообщила, что размеры их пенсий ежегодно не индексировались и не осовременивались, как это осуществлялось для всех категорий пенсионеров.

"Поэтому во время рабочей встречи с представителями профсоюза работников государственных учреждений Украины и представителями общественности в неотложном порядке подписано представление в КСУ относительно признания неконституционными положения ст. 90, подпункта 1 пункта 2 раздела ІХ "Заключительные и переходные положения Закона Украины "О государственной службе" от 10 декабря 2015 года № 889-VIII, части седьмой ст. 21 ЗУ "О службе в органах местного самоуправления" от 07 июня 2001 года № 2493-III. Надеюсь, что судьи КСУ вынесут справедливое решение о восстановлении социальных прав госслужащих и должностных лиц местного самоуправления", - написала Омбудсмен.

Напомним, 11 октября в Раде зарегистрировали проект закона о перерасчете пенсий госслужащим.