Регистрация | Вход |
USD: 24,32 -0,1463  EUR: 26,76 -0,1831 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 15 ноября 2019 12:59
Получить тестовый доступ
Рада сегодня заслушает правительство
Эксклюзивные новости УНН
Разминирование в районе Петровского должно завершиться до 20 ноября - штаб
Разминирование в районе Петровского должно завершиться до 20 ноября - штаб
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
2970
Версия для печати

Омбудсмен хочет через КСУ добиться перерасчета пенсий госслужащим

Омбудсмен хочет через КСУ добиться перерасчета пенсий госслужащим

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова подписала представление в Конституционный суд Украины о восстановлении прав госслужащих на получение пенсии и ее перерасчете. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.

"В неотложном порядке мной подписано конституционное представление по восстановлению прав госслужащих на получение пенсии и ее пересчету", - написала Денисова.

Она сообщила, что в связи с вступлением в действие с 1 мая 2016-го нового закона Украины "О государственной службе" №889-VІІІ пенсионное обеспечение государственных служащих осуществляется в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", то есть на общих основаниях.

Так, только государственные служащие, имевшие необходимый стаж госслужбы на день вступления в силу закона №889-VIII, могут получить пенсию на прежних условиях.

Кроме того, действие статьи 37-1 закона №3723, которая регулировала порядок и условия перерасчета пенсий государственных служащих - не продлевалось, а последний перерасчет размера пенсий указанной категории пенсионеров проводился в феврале 2008 года.

Денисова сообщила, что размеры их пенсий ежегодно не индексировались и не осовременивались, как это осуществлялось для всех категорий пенсионеров.

"Поэтому во время рабочей встречи с представителями профсоюза работников государственных учреждений Украины и представителями общественности в неотложном порядке подписано представление в КСУ относительно признания неконституционными положения ст. 90, подпункта 1 пункта 2 раздела ІХ "Заключительные и переходные положения Закона Украины "О государственной службе" от 10 декабря 2015 года № 889-VIII, части седьмой ст. 21 ЗУ "О службе в органах местного самоуправления" от 07 июня 2001 года № 2493-III. Надеюсь, что судьи КСУ вынесут справедливое решение о восстановлении социальных прав госслужащих и должностных лиц местного самоуправления", - написала Омбудсмен.

Напомним, 11 октября в Раде зарегистрировали проект закона о перерасчете пенсий госслужащим.

Источник: УНН
Теги: пенсии, омбудсмен, госслужба, КСУ
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.