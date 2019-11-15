В "Слуге народа" назвали сроки изменений состава комитетов

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Через две недели регламентный комитет назначит нового главу комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества и примет постановление об изменении составов комитетов. Об этом заявил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в кулуарах Верховной Рады, передает корреспондент УНН.

"Комитет или уже определился, или определится до конца недели с кандидатурой от "Слуги народа" в комитете (по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, - ред.), и за следующие две недели мы сделаем все юридические действия. Кажется, 27 стоит регламентный комитет и на нем будет приниматься постановление об изменении состава комитетов, оно будет касаться не только комитета международных дел, но и события, которые сегодня состоялись (исключение из фракции "Слуга народа" двух депутатов Скороход и Полякова, - ред.), потому что присутствуют в комитете по кворуму "Слуги народа", если они стали внефракционными, нам надо менять формат комитетов, потому что фактически у нас в внефракционных увеличивается количество депутатов", - рассказал Корниенко.

Напомним, после переписки нардепа Яременко, где он якобы общался в онлайн-сети знакомств об интиме за деньги, Верховная Рада рассмотрит вопрос о его увольнении с должности главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.