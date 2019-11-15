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В правительстве пообещали принять за месяц 20 постановлений о финансировании медпомощи

В правительстве пообещали принять за месяц 20 постановлений о финансировании медпомощи

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В течение ближайшего месяца правительство примет 20 постановлений по финансированию предоставления вторичной медицинской помощи в пределах медицинских гарантий. Об этом заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая во время заседания парламента во время Часа вопросов к правительству, передает корреспондент УНН.

“В ближайшем месяце мы планируем принять 20 различных постановлений Кабинета министров для настройки предоставления всей медицинской помощи в следующем году и программу медицинских гарантий”, — отметила Скалецкая.

По ее словам, эти 20 постановлений будут касаться распределения тех средств, которые будут выделены на медицинскую помощь в следующем году в разрезе статей, предусмотренных принятым вчера госбюджетом-2020.

Напомним, почти 64% средств, запланированных на здравоохранение в Государственном бюджете-2020, пойдут на Программу медицинских гарантий по обеспечению 6 видов бесплатной медицинской помощи пациентам в Украине: первичную, специализированную амбулаторную, госпитальную, экстренную, паллиативную и реабилитацию, а также реимбурсация лекарственных средств.

Источник: УНН
Теги: КМУ, Украина, Минздрав
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