Арахамия прогнозирует включение Скороход в другую фракцию

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия прогнозирует, что народный депутат Украины Анна Скороход, которую сегодня исключили из партии, через неделю войдет во фракцию “Батькивщина”. Об этом он заявил в кулуарах Рады, передает корреспондент УНН.

“Давайте я прогноз сделаю где окажется госпожа Скороход через неделю, в какой фракции — Батькивщина, могу поспорить. Они вчера уже предлагали трансфер, “давайте нам ее карточку”, — заявил Арахамия.

По его словам, он еще три месяца назад провел переговоры с некоторыми парламентариями, которыми планируют заменить в “Слуге народа” Скороход и Полякова.

“У нас переговоры были еще три месяца назад. Просто я не видел никакого смысла добавлять нам еще депутатов, у меня и так много работы. А сейчас если два пойдут, то два зайдут”, — отметил Арахамия.

Напомним, парламентская фракция “Слуга народа” во время сегодняшнего заседания фракции исключила из своего состава двух нардепов.