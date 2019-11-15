Скороход и Поляков нарушали договоренности фракции "Слуга народа" - Корниенко

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Исключенные из фракции "Слуга народа" Анна Скороход и Антон Поляков систематически нарушали договоренности о позиции фракции. Об этом заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в кулуарах Верховной Рады, передает корреспондент УНН.

"Нарушение договоренностей о совместной позиции по тем вопросам, что фракция общалась", - рассказал он, отвечая на вопрос о причинах исключения депутатов из фракции.

Также он прокомментировал ситуацию с мужем депутата Анны Скороход, который оказывал давление и угрожал депутатам Верховной Рады.

"Он пытался на комитеты попасть, общался с нашими депутатами. Он общался с депутатами не по поводу жены или бытовых вопросов... Мы сейчас ведем работу с депутатами, чтобы они не побоялись это передать в правоохранительные органы", - добавил Корниенко.

Он рассказал, что во время проверки кандидатов при поступлении в партию на это не обратилась должное внимание.

"Возможно, тогда мы этим фактам не предоставили надлежащего веса, факт какого-то обстоятельства в жизни человека, в данном случае семейные обстоятельства, а есть факты, которые во время работы Рады начали проявляться. У человека может быть муж, жена и так далее, все может быть окей, если это не влияет на процесс", - отметил Корниенко.

Также он добавил, что с депутатом Антоном Поляковым проводил диалоги и беседы по поводу его голосования в ВР.

"Я с ним проводил диалоги и беседы по очень чувствительным законопроектам - это земля и по расчетным аппаратам, ФОПам, и по 1008 (проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления - ред.), кажется, он тоже не голосовал. По чувствительным законам у него была своя позиция, и она идеологически отличалась от фракции. Речь идет не только о дисциплинарном моменте. Если человек систематически не согласен с мнением фракции, зачем нам быть вместе?" - пояснил он.

Как ранее сообщал УНН, народный депутат от фракции "Слуга народа" Анна Скороход публично обвинила власть в преследовании мужа из-за голосования вопреки решению фракции. В то же время в ГПУ рассказали о задержании мужа нардепа Скороход и о том, почему это произошло.

После чего председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что будет инициировать исключение Анны Скороход из фракции за то, что она голосует вопреки решениям фракции.

Парламентская фракция "Слуга народа" во время сегодняшнего заседания фракции исключила из нее Анну Скороход и Антона Полякова.