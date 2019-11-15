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Скалецкая назвала дополнительные бесплатные медуслуги "вторички"

Скалецкая назвала дополнительные бесплатные медуслуги "вторички"

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В следующем году государство, кроме приоритетных услуг, профинансирует паллиативную помощь, стационарную и лабораторную терапевтическую и хирургическую виды помощи. Об этом заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая во время заседания парламента во время Часа вопросов к правительству, передает корреспондент УНН.

"Входить в Программу медицинских гарантий, кроме трех приоритетных услуг, также будут реабилитация, паллиативная помощь - мобильная, и стационарная, и лабораторная помощь терапевтическая и хирургическая", - отметила Скалецкая.

По ее словам, финансирование предоставления вторичной медпомощи в следующем году будет осуществляться по контрактам с учреждениями здравоохранения, предусматривающими виды медпомощи, которые заведение в состоянии будет предоставлять. Средства будут перечисляться заведениям согласно отчетам по количеству предоставленных услуг и пациентов.

При этом она добавила, что учреждения будут получать не себестоимость услуг, а эффективное распределение средств в рамках бюджета Минздрава.

Напомним, почти 64% средств, запланированных на здравоохранение в Государственном бюджете-2020, пойдут на Программу медицинских гарантий по обеспечению 6 видов бесплатной медицинской помощи пациентам в Украине: первичную, специализированную амбулаторную, госпитальную, экстренную, паллиативную и реабилитацию, а также реимбурсацию лекарственных средств.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, медицинская помощь, Зоряна Скалецкая
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