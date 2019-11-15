Верещук сложила полномочия представителя правительства в ВР

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Народный депутат от “Слуги народа” Ирина Верещук сложила полномочия представителя Кабинета министров в Верховной Раде. Об этом она сообщила журналистам в парламенте, передает корреспондент УНН.

Нардеп сообщила, что написала соответствующее заявление.

“У меня краткое заявление: С сегодняшнего дня слагаю полномочия представителя Кабмина в Верховной Раде. Спасибо всем, кто помогал мне в этой работе. Сфокусуюсь на работе в Комитете по национальной безопасности, обороны и разведки. Спасибо всем, кто верит и помогает. Работаем!”, — также написала она на своей странице в социальной сети.

Верещук сообщила, что должна была сегодня встретиться с премьер-министром, однако встреча не состоялась.

Как сообщал УНН, Верещук был назначен на должность представителя правительства в ВР 4 сентября 2019 года.