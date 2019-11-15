Регистрация | Вход |
USD: 24,32 -0,1463  EUR: 26,76 -0,1831 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 15 ноября 2019 14:30
Получить тестовый доступ
Рада сегодня заслушает правительство
Эксклюзивные новости УНН
Разминирование в районе Петровского должно завершиться до 20 ноября - штаб
Разминирование в районе Петровского должно завершиться до 20 ноября - штаб
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
7935
Версия для печати

Верещук сложила полномочия представителя правительства в ВР

Верещук сложила полномочия представителя правительства в ВР

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Народный депутат от “Слуги народа” Ирина Верещук сложила полномочия представителя Кабинета министров в Верховной Раде. Об этом она сообщила журналистам в парламенте, передает корреспондент УНН.

Нардеп сообщила, что написала соответствующее заявление.

“У меня краткое заявление: С сегодняшнего дня слагаю полномочия представителя Кабмина в Верховной Раде. Спасибо всем, кто помогал мне в этой работе. Сфокусуюсь на работе в Комитете по национальной безопасности, обороны и разведки. Спасибо всем, кто верит и помогает. Работаем!”, — также написала она на своей странице в социальной сети.

Верещук сообщила, что должна была сегодня встретиться с премьер-министром, однако встреча не состоялась.

Как сообщал УНН, Верещук был назначен на должность представителя правительства в ВР 4 сентября 2019 года.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.