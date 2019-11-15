JIT: "Ринат" просил у Суркова разрешения приехать в оккупированный Донецк в 2014 году

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Помощник президента России Владислав Сурков в Москве летом 2014 года встречался с неким "Ринатом", который просил разрешения приехать в оккупированный Донецк. Об этом Сурков рассказал в разговоре с одним из главарей так называемой "ДНР" Алексеем Бородаем, запись которого накануне обнародовала Совместная следственная группа в деле MH17 (JIT), передает УНН.

"Я с Ринатом встречался тут. Он был в начале недели, мне просто коллеги позвонили, просили. Я с ним не хотел на самом деле встречаться. Он меня ждал три часа терпеливо в ресторане. Для понимания, как он сильно заинтересован. Но при этом довольно долгий и бессмысленный разговор. Он тут встречался со своим бывшим патроном. Тот его, ну понятно, по задачам, как говорится, предлагал ему сидеть за столом переговоров на стороне "республики". Ну, естественно, ответ был понятен, что это невозможно с его стороны. Ну и он все говорил о мире, о мире, о мире, хорошо отзывался о тебе, очень хорошо повторил, зачем-то говорил о Ходаковском и о Пургине. Ну, и спросил меня, можно ли ему приехать в Донецк. Я, честно говоря, сказал, что лучше этого не надо делать. У него плохие цели. Он будет разлагать вас тут", – цитируют в материалах Суркова.

В ответ ему Бородай сообщил, что имеет в распоряжении "интересную статистику".

"Хотел сказать, что интересная статистика есть у нашего друга, товарища Пургина, по потреблению газа, что все предприятия области, а у нас же "республика", упали раза в три в среднем, кроме ахметовых. Их охраняют, есть такие данные, например, в Дружковке, и "Бес", и "Восток" - Ходаковский", - сказал он.

Напомним, 14 ноября следователи по делу MH17 опубликовали разговор между боевиками "Л/ДНР" и чиновниками РФ.

Как сообщалось ранее в УНН, JIT 14 ноября выступила с новым обращением к свидетелям в рамках уголовного расследования катастрофы рейса MH17.