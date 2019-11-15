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Рада продлила утреннее заседание на два часа

Рада продлила утреннее заседание на два часа

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Верховная Рада Украины продлила утреннее заседание до 16:00. Соответствующее решение поддержали 232 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Так, 232 народных депутата Украины проголосовали за продление утреннего заседания до 16:00, выделив час с 15:00 до 16:00 на вопросы "Разное".

Напомним, Верховная Рада Украины 15 ноября на пленарном заседании рассмотрит законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты с целью приведения их в соответствие с ЗУ относительно неприкосновенности народных депутатов Украины, о чем говорится в повестке дня ВРУ.

Источник: УНН
Теги: ВР
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