Денисова призвала представителей других стран поддержать обновленную резолюцию по Крыму
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова призвала представителей других стран поддержать обновленную резолюцию “Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина” во время ее утверждения на пленарном заседании Генеральной ассамблеи ООН в декабре этого года. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.
Так, Третий комитет Генассамблеи ООН одобрил проект резолюции “Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина”. Резолюция вступит в силу после его принятия Генеральной Ассамблеей ООН в декабре.
“Поздравляю такое решение Третьего комитета и выражаю благодарность 67 странам-членам комитета, которые проголосовали „за“. Вместе с тем призываю все другие страны поддержать резолюцию во время ее утверждения на пленарном заседании Генеральной ассамблеи ООН в декабре этого года”, — написала Денисова.
Она также отметила, что резолюция является важным документом на пути деоккупации Крыма и восстановления прав и свобод жителей временно оккупированного полуострова.
“Надеюсь, что мир поддержит Украину и решительно осудит действия РФ на аннексированных украинских территориях”, — добавила омбудсмен.
Напомним, третий комитет Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций поддержал обновленный проект резолюции “Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)”, соавторами которой стали 38 государств.
Резолюцию не поддержали Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Китай, Уганда и еще 17 стран.