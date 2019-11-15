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"Слуги народа" планируют разработать этический кодекс

"Слуги народа" планируют разработать этический кодекс

Ирина Верещук

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Народные депутаты фракции "Слуга народа" договорились разработать этический кодекс, в котором будут указаны нарушения, за которые членов фракции могут исключить из нее. Об этом заявила народный депутат Ирина Верещук журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент УНН.

"Мы договорились на фракции разработать этический кодекс, положения, чтобы мы понимали, что нарушения такого положения приведет к потере мандата или к выходу из фракции", - отметила Верещук.

По ее словам, сейчас же, пока такого кодекса нет, говорить, что высказывания или голосования того или иного нардепа фракции вредят реноме политсилы, нельзя.

Напомним, парламентская фракция "Слуга народа" во время сегодняшнего заседания фракции исключила из своего состава двух нардепов.

Источник: УНН
Теги: парламент, ВРУ, депутаты, Слуга народа
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