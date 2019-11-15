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Вятрович заявил, что его не приводят к присяге нардепа

Вятрович заявил, что его не приводят к присяге нардепа

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Зарегистрированный вчера, 14 ноября, народным депутатом Украины, бывший председатель Институт национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что руководство парламента не приводит его к присяге, передает УНН.

“Я уже привык к бурной реакции части депутатов по факту моего попадания в парламент. Но удивлен, что сегодня руководство ВРУ, несмотря на наличие необходимых документов, не приводит меня к присяге. Ведь это все равно произойдет, пусть даже через две недели. Вятрович в парламенте — с этим придется жить. Выполнение законных процедур — с этим тоже следует смириться, если нам всем говорится о демократической Украине”, — написал Вятрович в Facebook.

Напомним, он прошел в парламент по списку партии “Европейская Солидарность” после того, как Ирина Луценко сложила депутатский мандат по состоянию здоровья.

Представители фракции “ЕС” заявили в руководств ВР требование привести Вятровича к присяге.

Как писал УНН, ЦИК зарегистрировала Вьятровича нардепом.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ, Владимир Вятрович
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