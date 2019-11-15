"Укрспирт" хотят отдать на откуп частным производителям - нардеп

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Стратегически важные предприятия, такие как ГП “Укрспирт” нельзя продавать. Об этом в кулуарах Верховной Рады Украины журналистам заявил народный депутат от политической партии “Оппозиционная платформа — за жизнь” Олег Волошин, передает УНН.

“Не нужно любой ценой, особенно такой важный сектор, который исторически был очень доходным в Украине, как производство спирта, просто отдавать на откуп частным производителям. То, что там есть коррупция и то, что „Укрспирт“ давно превратился в кормушку — об этом никто не спорит. Но вы вместо того, чтобы наказать виновных и навести там порядок, просто хотите раздать все в частные руки. Я же исхожу из одной простой презумпции — бизнесмен обязан думать о собственной прибыли, но не обязан думать о доходах государства”, — сказал он.

Волошин добавил, что государство может быть эффективным собственником ГП.

“Просто разберитесь с „Укрспиртом“, наведите там порядок, накажите виновных, увеличьте поступления в бюджет, а не просто распродавайте все, что хотите распродать”, — подчеркнул нардеп.

Напомним, в октябре Президент Владимир Зеленский зарегистрировал законопроект, который предлагает отменить государственную монополию на производство спирта и разрешить этой деятельностью заниматься, по сути, всем желающим при наличии соответствующей лицензии. Такая схема выгодна лишь крупным производителям водочной продукции и не выгодна государству, которое после демонополизации не сможет выручить средства за продажу ГП “Укрспирт”, утверждают эксперты.

Члены профильного комитета ВР предлагают изменить поэтапность процесса: сначала отдать на приватизацию ГП “Укрспирт” и только после этого демонополизировать отрасль.