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Порошенко не явился на допрос по "делу Иловайска"

Порошенко не явился на допрос по "делу Иловайска"

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Пятый Президент Украины Петр Порошенко сегодня не пришел на допрос в Главную военную прокуратуру в “деле Иловайска”. Об этом журналисту УНН сообщила прес-секретарь Главного военного прокурора Евгения Сливко.

“Порошенко сегодня не пришел в 10:00 на допрос в Главную военную прокуратуру”, — сообщила Сливко.

Также, Сливко рассказала, что Порошенко повторно вызвали на 10:00 19 ноября.

Напомним, Рябошапка заявлял, что 15 ноября должен состояться допрос пятого Президента Украины Петра Порошенко в деле о Иловайске трагедию. Он там проходит не как подозреваемый, а как свидетель.

Кроме того, генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что сейчас ГПУ расследует несколько производств, в которых фигурирует пятый президент Украины Петр Порошенко.

Источник: УНН
Теги: Украина, Петр Порошенко
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