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В Минздраве планируют уже в следующем году запустить пилот по страховой медицине

В Минздраве планируют уже в следующем году запустить пилот по страховой медицине

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Министерство здравоохранения планирует запустить пилотные проекты по внедрению страховой медицины. Об этом заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая во время заседания парламента во время Часа вопросов к правительству, передает корреспондент УНН.

"Относительно внедрения медицинского страхования, то есть сбора страховых платежей, а затем выплаты страхового фонда. Я думаю, что в следующем году будет предложена для обсуждения с парламентом, с медицинской общественностью, с общественностью Украины модель, которая может быть дополнительной к программе медицинских гарантий и может допокрыть те потребности, которые у граждан возникают. В следующем году этот законопроект может быть рассмотрен, чтобы мы могли запускать хотя бы в пилотном режиме страховую систему", - отметила Скалецкая.

По ее словам, модель медицинского страхования будет предусматривать государственное дофинансирование для определенных категорий граждан.

При этом она добавила, что государство будет гарантировать определенный набор медицинских услуг для населения.

Напомним, почти 64% средств, запланированных на здравоохранение в Государственном бюджете-2020, пойдут на Программу медицинских гарантий по обеспечению 6 видов бесплатной медицинской помощи пациентам в Украине: первичную, специализированную амбулаторную, госпитальную, экстренную, паллиативную и реабилитацию, а также реимбурсацию лекарственных средств.

Источник: УНН
Теги: медицина, Минздрав, страхование
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