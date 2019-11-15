У Зеленского заявили, что Коломойский не имеет полномочий говорить что-то от имени ОПУ

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Украинский бизнесмен Игорь Коломойский не имеет полномочий говорить что-то от имени Офиса Президента, с ним не обсуждаются позиции по решению государственных дел. Об этом написала пресс-секретарь Главы государства Юлия Мендель на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Игорь Коломойский не является представителем власти и команды Владимира Зеленского, он не имеет полномочий говорить что-то от имени Украины или Офиса Президента, с ним не обсуждаются позиции по решению государственных дел", - написала Мендель.

Напомним, на этой неделе Коломойский в интервью The New York Times заявил, что Украине пора повернуть назад в сторону России.

Также, по его словам, вместо кредитов Международного валютного фонда Украина могла бы взять деньги в РФ.

Как сообщал УНН, ранее председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, комментируя слова Коломойского, заявил, что в Украине пока нет возможности прекратить сотрудничество с Международным валютным фондом.