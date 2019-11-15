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Рада начнёт готовить законопроект об "особом статусе" Донбасса после "нормандской" встречи - Разумков

Рада начнёт готовить законопроект об "особом статусе" Донбасса после "нормандской" встречи - Разумков

Дмитрий Разумков

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Верховная Рада Украины начнёт работу над новым законопроектом об "особом статусе" Донбасса после того, как состоится встреча лидеров государств в "нормандском формате". Об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в интервью журналу "Фокус", передаёт УНН.

"Чтобы сказать, что придётся менять в существующем законе, нужно понимать, какой результат мы получим от предстоящей встречи глав государств в "нормандском формате". Когда она состоится, ВР начнёт готовить законопроект. И это точно не будет происходить за закрытыми дверями", - сказал Разумков, отвечая на вопрос о том, началась ли работа над новым законопроектом об "особом статусе" Донбасса.

Пока же, с его слов, рассуждения о том, каким будет новый документ, это "гадания на кофейной гуще".

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На вопрос о том, может ли работа над проектом нового закона об "особом статусе" Донбасса усилить недовольство общества, глава парламента ответил, что "имела место проблема коммуникации с обществом".

"Но позиция Президента остаётся неизменной. Как и красные линии, о которых он говорил", - добавил он.

Добавим, до 31 декабря 2019 года действует закон "О внесении изменения в статью 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", предусматривающий действие особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Как сообщал УНН, накануне министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что украинская сторона сейчас ведет переговоры о дате встречи лидеров в "нормандском формате". 

Источник: УНН
Теги: ВР, Донбасс, Нормандская четверка, Дмитрий Разумков
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