Кандидатура на главу комитета вместо Яременко будет до конца недели - Корниенко

КИЕВ. 15 ноября. УНН. С кандидатурой на руководителя парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентских связей во фракции "Слуга народа" определятся до конца недели. Об этом заявил первый заместитель главы фракции СН Александр Корниенко журналистам в пятницу, передает корреспондент УНН.

"Комитет или уже определился, или определится до конца недели с кандидатурой со "Слуги народа" в комитете (по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества - ред.), и за следующие две недели мы сделаем все юридические действия", - сообщил он.

Напомним, после переписки нардепа Яременко, где он якобы общался в онлайн-сети знакомств об интиме за деньги, Верховная Рада рассмотрит вопрос о его увольнении с должности председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.