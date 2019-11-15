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Кандидатура на главу комитета вместо Яременко будет до конца недели - Корниенко

Кандидатура на главу комитета вместо Яременко будет до конца недели - Корниенко

Богдан Яременко

КИЕВ. 15 ноября. УНН. С кандидатурой на руководителя парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентских связей во фракции "Слуга народа" определятся до конца недели. Об этом заявил первый заместитель главы фракции СН Александр Корниенко журналистам в пятницу, передает корреспондент УНН.

"Комитет или уже определился, или определится до конца недели с кандидатурой со "Слуги народа" в комитете (по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества - ред.), и за следующие две недели мы сделаем все юридические действия", - сообщил он.

Напомним, после переписки нардепа Яременко, где он якобы общался в онлайн-сети знакомств об интиме за деньги, Верховная Рада рассмотрит вопрос о его увольнении с должности председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Источник: УНН
Теги: ВР, Слуга народа
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