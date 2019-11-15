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"Евросолидарнисть" возмутилась из-за неприведения к присяге Вятровича

"Евросолидарнисть" возмутилась из-за неприведения к присяге Вятровича

Владимир Вятрович

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Фракция "Евросолидарнисть" возмутилась по поводу того, что руководство Верховной Рады не позволило народному депутату Владимиру Вятровичу принять присягу. Об этом заявила соглава фракции ЕС Ирина Геращенко во время заседания парламента, передает корреспондент УНН.

"Мы хотели бы понять, почему сейчас не зарегистрирован наш коллега Вятрович? Только что Кассационный суд обжаловал решение ЦИКа и вам, господин Разумков, выражаем возмущение, что наш коллега Вятрович не был вами приведен к присяге", - отметила Геращенко.

В свою очередь, спикер ВРУ Дмитрий Разумков напомнил, что сегодня ЕС брала перерыв на 30 минут, поэтому вопросы повестки дня были отсрочены.

Напомним, зарегистрированный вчера, 14 ноября, народным депутатом Украины, бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что руководство парламента не приводит его к присяге.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Верховная Рада, парламент, ВРУ, депутаты, Владимир Вятрович
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