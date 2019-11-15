"Слуги народа" обещают основательно доработать "спиртовой" закон Президента ко второму чтению
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Председатель комитета ВР по вопросам экономического развития, содокладчик по "спиртовому" законопроекту Президента Дмитрий Наталуха призвал Раду поддержать инициативу за основу и вместе с тем гарантировал доработать ее ко второму чтению. Об этом он заявил во время доклада в ВР перед голосованием, передает УНН.
Наталуха, в частности, отметил то, что Комитет поддержал документ № 2300 только в первом чтении, имея при этом особое мнение народного депутата Людмилы Буймистер.
"При этом я хотел бы, чтобы мы различали разгосударствление и демонополизацию. Именно поэтому комитет поддерживает рассмотрение этого законопроекта в первом чтении. Но между первым и вторым чтением мы постараемся сделать все для того, чтобы модель демонополизации была эффективной и шла, в первую очередь, (в пользу - ред.) интересам государства", - сказал он.
Как писал УНН, законопроект № 2300 ВР приняла за основу, несмотря на отсутствие выводов двух комитетов.
Против принятия указанного законопроекта ранее выступил ряд экспертов, экономистов, а также профсоюз ГП "Укрспирт", заявив о своих намерениях даже бастовать, в случае, если их позиция не будет учтена.
Профсоюз ГП "Укрспирт" в целом не было привлечено к разработке законопроекта № 2300.
А больше всего, чего опасаются специалисты спиртовой отрасли путем принятия указанного закона, так это продажи "Укрспирт" за бесценок водочным монополистам, вследствие чего около 5000 сотрудников ГП останутся без работы.