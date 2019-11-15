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Арахамия хочет оставить Верещук и добавить еще людей на должность представителей правительства в ВР

Арахамия хочет оставить Верещук и добавить еще людей на должность представителей правительства в ВР

Давид Арахамия

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия будет рекомендовать оставить на посту представителя правительства в парламенте Ирину Верещук и расширить список людей на эту должность. Об этом он заявил в кулуарах Рады, передает УНН.

"Буду настойчиво рекомендовать оставить госпожу Верещук и просто расшить список представителей правительства в парламенте. Я просто считаю, что надо три, потому что у нас такая большая фракция, и что один человек, учитывая что ему тоже надо работать на комитете, работать в ВРУ не будет иметь физической возможности", - сказал Арахамия.

Напомним, народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук сложила полномочия представителя Кабинета министров в Верховной Раде. Об этом она сообщила журналистам в парламенте.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук вызвал на разговор сегодня представителя правительства в парламенте, впрочем сам не появился.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, нардепы, Давид Арахамия
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