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Белый дом обнародовал стенограмму первого телефонного разговора Трампа с Зеленским

Белый дом обнародовал стенограмму первого телефонного разговора Трампа с Зеленским

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Белый дом в пятницу, 15 ноября, обнародовали стенограмму первого телефонного разговора президента США Дональда Трампа с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН со ссылкой на The Hill.

Звонок состоялся всего через несколько часов после избрания Зеленского Президентом Украины.

Он был значительно короче, чем звонок, который состоялся 25 июля, который сейчас находится в центре расследования об импичменте, проведенного Палатой представителей Конгресса США.

Он был опубликован за несколько минут до начала вторых общественных слушаний об импичменте, на котором будут заслушаны показания бывшего посла в Украине Мари Йованович.

Ранее СМИ сообщали, что Трамп может обнародовать стенограмму еще одного разговора с Зеленским 12 ноября.

Так, 4 ноября в США обнародовали первую стенограмму показаний по делу об импичменте, тогда свидетельства предоставила бывшая посол США в Украине Мари Йованович.

На следующий день, 5 ноября, - Конгресс США обнародовал полный текст показаний бывшего спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и посла США в ЕС Гордона Сондленда.

А 6 ноября - показания в рамках процедуры импичмента предоставил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор. 7 ноября Конгресс опубликовал свидетельство заместителя помощника госсекретаря США Джорджа Кента.

Источник: УНН
Теги: США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
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