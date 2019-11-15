Разумков назвал причины отказа от полномочий лидера "Слуги народа"

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков объяснил, почему принял решение сложить полномочия председателя партии "Слуга народа". Об этом он рассказал в интервью журналу "Фокус", передаёт УНН.

"Если погнаться за двумя зайцами – не поймаешь ни одного. Сейчас нужно готовиться к местным выборам, привлекать новых членов, создавать партийную структуру. Это серьёзная работа. Совмещать её с работой главы Верховной Рады неэффективно", - сказал Разумков, отвечая на вопрос о том, почему он отказался от руководства партией "Слуга народа".

По его словам, должность главы партии – это важная позиция, обеспечивающая работу во время выборов.

"Иван Баканов руководил партией во время президентской гонки, я – во время парламентской. Управлять процессами на местных выборах будет Александр Корниенко. Мы никогда не скрывали, что партия возникла для поддержки Президента. Партия была и будет частью команды Президента", - добавил глава ВР.

Напомним, 10 ноября спикер парламента Дмитрий Разумков сложил полномочия председателя "Слуги народа" во время съезда партии. Партию возглавил заместитель председателя фракции партии в ВР Александр Корниенко.