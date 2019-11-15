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Арахамия рассказал, что ему не очень нравится его работа

Арахамия рассказал, что ему не очень нравится его работа

Давид Арахамия

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал, что ему пока не очень нравится его работа. Об этом он сообщил в кулуарах Рады, передает корреспондент УНН.

Отвечая на вопрос, нравится ли Арахамии его работа, он ответил: "Без комментариев, пока не очень".

Напомним, Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия будет рекомендовать оставить на посту представителя правительства в парламенте Ирину Верещук и расширить список людей на эту должность.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, Давид Арахамия
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