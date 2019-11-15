Состояние осужденного в Крыму Захтея сильно ухудшилось - Денисова

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Состояние здоровья украинского политзаключенного Андрея Захтея сильно ухудшилось. Об этом Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Права гражданина Украины Андрея Захтея, который содержится в "ФКУ ИК 1 УФСИН России по Республике Крым и городе Севастополе" - нарушенны. Согласно имеющейся информации у Андрея Захтея сильно ухудшилось состояние здоровья, в частности, обострились хронические заболевания. Он жалуется на головную боль, боли в спине в связи с травмой позвоночника и онемение рук и ног. Кроме того, есть проблемы с зубами", - написала Денисова.

Она отметила, что несмотря на имеющиеся проблемы со здоровьем, сотрудники пенитенциарного учреждения не оказывают необходимую медицинскую помощь гражданину Украины.

Так, указанные факты противоречат гарантированным нормам ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и пункте 22 минимальных стандартных правил обращения с заключенными от 30.08.1955, одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН.

"Обратилась к Уполномоченному РФ по правам человека Татьяне Москальковой принять соответствующие меры с целью восстановления прав гражданина Украины Андрея Захтея - содействие в проведении полного медицинского обследования, по результатам которого предоставить квалифицированную медицинскую помощь", - сообщила омбудсмен.

Напомним, осужденного по делу "украинских диверсантов" Андрея Захтея поместили в карцер Симферопольской колонии № 1.

Как сообщал УНН, 10 августа 2016 года ФСБ России сообщила, что в ночь на 7 августа в аннексированом Крыму задержали группу "украинских диверсантов", которые якобы готовили теракты на полуострове. Задержанных некоторое время удерживали в московском СИЗО "Лефортово", затем вернули в Крым.

Российские спецслужбы заявляют, что Евгений Панов и Андрей Захтей были членами "группы диверсантов", которая якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.